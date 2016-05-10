Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Çekişmeli geçen maçı Başakşehir 2-1 kazandı. Bu skor Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiasını iyice zora soktu lider Beşiktaş ise şampiyonluğa çok yaklaştı.