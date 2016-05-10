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fenerbahçe ağır yaralı

FENERBAHÇE AĞIR YARALI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Çekişmeli geçen maçı Başakşehir 2-1 kazandı. Bu skor Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiasını iyice zora soktu lider Beşiktaş ise şampiyonluğa çok yaklaştı.

Tarih : 10 Mayıs 2016, 09:02
Puan Ver : Fenerbahçe Ağır Yaralı(8/10)8


Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, son iki haftaya girilirken lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde kaldı.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 60 ve 65. dakikalarda Edin Visca kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 80. dakikada Mehmet Topal attı.








Etiketler: Fenerbahçe  Ağır  Yaralı    haber

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