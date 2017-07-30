FENERBAHÇE, ABOUBAKAR İÇİN 7 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI
Fenerbahçe, forvet transferi için sürpriz bir ismi gündeme getirdi.
Sarı- lacivertliler, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ ALAMADI
Fener, ezeli rakibinin bonservisini alamadığı Kamerunlu golcünün transferini yaparak sezon başlamadan Kartal'a darbeyi vurmayı amaçlıyor. Aboubakar'ın bonservis hakkı Porto ve Lorient kulüplerinde bulunuyor. Beşiktaş'ın görüşmeleri bu nedenle zora girmişti.
Kjaer'in Sevilla'ya satışından 10 milyon Euro bekleyen Fener, bu transferin gerçekleşmesiyle Aboubakar'a 7 milyon Euro ayıracak.
FENER'E YEŞİL IŞIK YAKTI
Porto, Aboubakar'ın satışına onay veriyor ancak Lorient 6-7 milyon Euro civarında bir ücret talep ediyordu. Sarı-lacivertlilerin, 7 milyon Euro teklif etmesi halinde iki kulübün de transfere onay vermesi bekleniyor. Kamerunlugolcünün menajeriyle irtibata geçen sarı-lacivertlilerin senelik 3.5 milyon Euro'luk teklifine de olumlu cevap geldi.
Aboubakar, şartların oluşması halinde Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor. 25 yaşındaki forvet, geçen sezon Beşiktaş ile ligde 12 gol kaydetmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sorunu Kökten Çözdüler: Yolda Yürürken Mesajlaşmak Yasaklandı
- Trump, Suçluyu Buldu: Senatodaki Oylama Kurallarını Değiştirin!
- Otobüste Bir Kadını Taciz Eden Şahsı, Yolculardan Biri Böyle Yumrukladı
- Gezegenimizi Teğet Geçen Asteroidi, Bilim Dünyası 3 Gün Sonra Fark Etti
- Ivanka Trump, Bm Toplantısı Öncesi Arabasında Makyaj Yaptı
Bu Haberle İlgili Yorumlar