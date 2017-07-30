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FENERBAHÇE, ABOUBAKAR İÇİN 7 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI


Fenerbahçe, Aboubakar İçin 7 Milyon Euro'yu Gözden Çıkardı
Tarih : 30 Temmuz 2017, 10:40
Puan Ver : Fenerbahçe, Aboubakar İçin 7 Milyon Euro'yu Gözden Çıkardı(10/10)6

Fenerbahçe, forvet transferi için sürpriz bir ismi gündeme getirdi.

Sarı- lacivertliler, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ ALAMADI

Fener, ezeli rakibinin bonservisini alamadığı Kamerunlu golcünün transferini yaparak sezon başlamadan Kartal'a darbeyi vurmayı amaçlıyor. Aboubakar'ın bonservis hakkı Porto ve Lorient kulüplerinde bulunuyor. Beşiktaş'ın görüşmeleri bu nedenle zora girmişti.

Kjaer'in Sevilla'ya satışından 10 milyon Euro bekleyen Fener, bu transferin gerçekleşmesiyle Aboubakar'a 7 milyon Euro ayıracak.

FENER'E YEŞİL IŞIK YAKTI

Porto, Aboubakar'ın satışına onay veriyor ancak Lorient 6-7 milyon Euro civarında bir ücret talep ediyordu. Sarı-lacivertlilerin, 7 milyon Euro teklif etmesi halinde iki kulübün de transfere onay vermesi bekleniyor. Kamerunlugolcünün menajeriyle irtibata geçen sarı-lacivertlilerin senelik 3.5 milyon Euro'luk teklifine de olumlu cevap geldi.

Aboubakar, şartların oluşması halinde Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor. 25 yaşındaki forvet, geçen sezon Beşiktaş ile ligde 12 gol kaydetmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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