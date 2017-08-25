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Fenerbahçe, 7 yıl sonra bir ilki başardı

FENERBAHÇE, 7 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Makedon ekibi Vardar'a elenerek, 7 yıl sonra Ağustos ayında turnuvaya veda etti. Sarı-Lacivertliler en son, 2010-2011 sezonunda PAOK'a elenmişti.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 00:50
Puan Ver : Fenerbahçe, 7 Yıl Sonra Bir İlki Başardı(8/10)4

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Makedon temsilcisi Vardar'a 2-1 yenilerek Avrupa kupalarına erken veda etti.

7 YIL SONRA AĞUSTOS AYINDA VEDA

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 7 yıl sonra ağustos ayında elendi. Sarı-lacivertliler, aldığı men cezasının dışında Avrupa kupalarında son olarak 2010-2011 sezonunda bu kadar erken veda etmişti.

Söz konusu sezonda sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemelerde Young Boys'a sonra da UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK'a karşı üstünlük kuramamıştı.

11 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında iç sahadaki 11 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.İç sahada çıktığı son 11 Avrupa kupası maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Fenerbahçe, Vardar'a kaybetti. Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'ten sonra seyircisi önündeki ilk Avrupa yenilgisini yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda galibiyet hasreti de 5 maça yükseldi. Geçen sezon ligde sahasındaki son iki maçta Antalyaspor'a 1-0 yenilip Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile (1-1) yenişemedi.Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde hafta sonu Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra Vardar'a da 2-1 kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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