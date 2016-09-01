

Transfer dönemi sona erdi ve Fenerbahçe'nin de artık sistemi netleşmeye başladı... Hatırlanacağı gibi teknik direktör Dick Advocaat, “Başkan Aziz Yıldırım ile transfer konusunu görüşeceğim. Yapacağımız transfere göre de 4-3-3 mü, 4-4-2 mi oynayacağımıza karar vereceğim” demişti. Hollandalı çalıştırıcının 4-3-3 istemesindeki en büyük isteği de kaliteli bir 10 numaranın transferiydi. Ancak yapılan tüm girişimlere rağmen maliyetin yüksek olması nedeniyle istenilen isim kadroya dahil edilemedi. Bu gelişmelerin üzerine teknik direktör Dick Advocaat'ın genel olarak daha önceden de açıkladığı gibi takımı 4-4-2 oynatması bekleniyor. Tecrübeli hocanın ileri uçtaki iki ismi de büyük ihtimalle Robin van Persie ve Moussa Sow olacak.