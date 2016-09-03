FENERBAHÇE, 10'SUZ DA OLUR!
Fenerbahçe'de uzun süre konuşulan 10 numara transferinin yapılmaması takım içerisinde büyük bir sorun oluşturmadı. 2013-14 sezonunda da benzer kadro yapısıyla şampiyon olan kulüpte, bir kez daha aynı yolun izlenerek zafere ulaşılabileceği görüşü ağırlık kazandı.
Transfer döneminin son günlerini yoğun geçiren Fenerbahçe'de 10 numara transferinin askıya alınması gündemi oluşturmaya devam etti. Sarı-lacivertlilerin yaratıcı bir oyun kurucu takviye etme düşüncesi gerçekleşmeden bitti. Hakim Ziyech için uzun süre uğraşlar verilmesine karşın, futbolcunun Ajax'a transfer olmasının ardından bu bölge için uygun şartlarda oyuncu bulunamadı.
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