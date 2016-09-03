Fenerbahçe'de uzun süre konuşulan 10 numara transferinin yapılmaması takım içerisinde büyük bir sorun oluşturmadı. 2013-14 sezonunda da benzer kadro yapısıyla şampiyon olan kulüpte, bir kez daha aynı yolun izlenerek zafere ulaşılabileceği görüşü ağırlık kazandı.