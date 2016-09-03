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fenerbahçe, 10'suz da olur!

FENERBAHÇE, 10'SUZ DA OLUR!

Fenerbahçe'de uzun süre konuşulan 10 numara transferinin yapılmaması takım içerisinde büyük bir sorun oluşturmadı. 2013-14 sezonunda da benzer kadro yapısıyla şampiyon olan kulüpte, bir kez daha aynı yolun izlenerek zafere ulaşılabileceği görüşü ağırlık kazandı.

Tarih : 03 Eylül 2016, 09:13
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Transfer döneminin son günlerini yoğun geçiren Fenerbahçe'de 10 numara transferinin askıya alınması gündemi oluşturmaya devam etti. Sarı-lacivertlilerin yaratıcı bir oyun kurucu takviye etme düşüncesi gerçekleşmeden bitti. Hakim Ziyech için uzun süre uğraşlar verilmesine karşın, futbolcunun Ajax'a transfer olmasının ardından bu bölge için uygun şartlarda oyuncu bulunamadı.








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