FENER SUSKUNLUĞUNU BOZDU! YENİ YILDIZ YARIN İSTANBUL'DA
Fenerbahçe transferde sessizliğini bozdu! Sarı-lacivertliler, Zenit forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Luis Neto'yla anlaşmaya vardı.
YARIN İSTANBUL'A GELECEK
Fenerbahçe'nin yeni Portekizli futbolcusu, yarın saat 19:00'da İstanbul'a gelecek.
(NTVSpor)
Kaynak: haberinburada
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