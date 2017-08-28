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FENER SUSKUNLUĞUNU BOZDU! YENİ YILDIZ YARIN İSTANBUL'DA


Fener suskunluğunu bozdu! Yeni yıldız yarın İstanbul'da
Tarih : 28 Ağustos 2017, 15:20
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Fenerbahçe transferde sessizliğini bozdu! Sarı-lacivertliler, Zenit forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Luis Neto'yla anlaşmaya vardı.

YARIN İSTANBUL'A GELECEK

Fenerbahçe'nin yeni Portekizli futbolcusu, yarın saat 19:00'da İstanbul'a gelecek.

(NTVSpor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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