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FENER MAÇI SONRASI GALATASARAY'DA İLK KESİK GELDİ


Fener maçı sonrası Galatasaray'da ilk kesik geldi
Tarih : 25 Ekim 2017, 09:10
Puan Ver : Fener Maçı Sonrası Galatasaray'da İlk Kesik Geldi(5/10)1

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Latovlevici'nin Fenerbahçe karşısında performansını yeterli bulmadı.

Serdar Aziz'in yerine oyuna giren Latovlevici'nin oynadığı futbolu beğenmeyen Tudor, "Performansını artırmalısın" uyarısı yaptı. Tudor'un bu hafta Trabzon karşısında solda Linnes'e şans vermeyi düşündüğü bildirildi.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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