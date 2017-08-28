Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk galibiyetini Ankara'da aldı. Sarı lacivertliler, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek kötü günleri geride bıraktı ve rahat bir nefes aldı.

HALİL İBRAHİM, KENDİ KALESİNİ VURDU

Karşılaşma Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğüyle geçti. Topa daha çok sahip olan Fenerbahçe, 20. dakikada da öne geçti. Valbuena'nın sol taraftan yaptığı ortada kale sahasının önündeki Halil İbrahim Pehlivan'ın kafayla yaptığı ters vuruşta, top ağlarla buluştu.

AHMET OĞUZ SKORU EŞİTLEDİ

Gençlerbirliği, 34. dakikada bir penaltı kazandı. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan ortasında Skrtel'in Ahmet İlhan Özek'e müdahalesi sonucunda hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. 37. dakikada penaltı atışını kullanan Ahmet Oğuz, takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

İLk yarının son anlarında Rantie, Hasan Ali'ye yaptığı hareket sonucu kırmızı kart gördü ve başkentin kırmızı siyahlı ekibi, 2. yarıyı 10 kişi oynamak durumunda kaldı.

OZAN TUFAN SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, 67. dakikada bir kez daha öne geçti. Isla'nın ortasında Hopf boşa çıkınca Ozan Tufan arka direkte skoru 2-1'e getirdi. Son bölümde Murat Duruer de kırmızı kart görünce kırmızı siyahlılar maçı 9 kişi tamamladı.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezonki ilk galibiyetiyle puanını 5'e çıkardı. Gençler ise 1 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada