İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Fener 3'te 0 çekti! Yine mağlup

FENER 3'TE 0 ÇEKTİ! YİNE MAĞLUP

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Fransız ekibi Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu, kamptaki 3. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 00:30
Puan Ver : Fener 3'te 0 Çekti! Yine Mağlup(7/10)3

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya ile karşı karşıya geldi.

SKORU GERMAIN BELİRLEDİ

La Pontaise Stadı'nda oynanan mücadele Marsilya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilne maçta Marsilya'ya galibiyeti getiren gol 77. dakikada Germain'den geldi.

3'TE 0 OLDU

Fenerbahçe bu sonuçla sezon öncesi hazırlık kampında oynadığı üçüncü maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu.

Sarı Lacivertliler daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Juventus Buc'a 3-2 ve Sporting Lizbon'a 2-1 mağlup olmuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fener  3  Te  0  Çekti  Yine  Mağlup    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER