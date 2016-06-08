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felluce'de harekat yeniden başladı

FELLUCE'DE HAREKAT YENİDEN BAŞLADI

Kenti IŞİD'den kurtarmak için sabah erken saatlerde yeniden saldırıya geçen ordu birlikleri ve diğer güçler, altı gün sonra Felluce'nin merkezine doğru ilerliyor.

Tarih : 08 Haziran 2016, 15:18
Puan Ver : Felluce'de Harekat Yeniden Başladı(5/10)5


Irak'ta Ordu birlikleri, Şii milisler ve aşiret güçlerinden oluşan kuvvetler, IŞİD'in elindeki Felluce'yi geri almak için yeniden operasyon başlattı.



2 Haziran tarihinde kentteki sivillerin zarar görmemesi için operasyonu erteleyen Irak ordusu, çarşamba günü öğle saatlerinde harekatın yeniden başladığını açıkladı. Ordu sözcüsü, Sabah erken saatlerde harekete geçen birliklerin Felluce içerisine doğru ilerlediğini duyurdu.



Associated Press ajansı, özel kuvvetlerin pazar günü şehrin güneyini kontrol altına aldıktan sonra çarşamba sabahı Şüheda mahallesine girdiğini aktarıyor.



Mayıs sonunda başlatılan operasyonda kent içerisinde on binlerce sivil iki ateş arasında kalmış, IŞİD yaklaşık 20 bin çocuğu canlı kalkan olarak kullanılmıştı.








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