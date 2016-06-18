O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

felluce'de av başladı!

FELLUCE'DE AV BAŞLADI!

Irak hükümetine bağlı güçlerin Felluce'nin içinde hükümet binasını IŞİD'in elinden geri almasının ardından teröristler batıda toplanmaya başladı. Küçük gruplar için bölgede insan avı başladı.

Tarih : 18 Haziran 2016, 11:34
Puan Ver : Felluce'de Av Başladı!(7/10)4


Irak Ordusundan yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Güçlerine bağlı birlikler, ordu ve polisin şehri geri almasından sonra belediye binasına Irak bayrağı asıldığı belirtildi.



Ordunun açıklamasından önce şehrin güney ve doğusunda da bazı bölgelerin IŞİD'den alındığı bildirilmişti.



General ABDul Wahhab el-Saadi BBC'ye açıklamasında Terörle Mücadele Gücü askerlerinin hükümet konağını binasını kurtardıklarını söyledi.



Bağdat'ın 50 kilometre batısında bulunan Felluce, IŞİD'in Irak ve Suriye'de en uzun süre elde tuttuğu şehir.



Örgüt Ocak 2014'te Felluce'yi ele geçirmişti.



Irak hükümetine ait güçler Felluce'yi yeniden almak için kentin dış mahalllerini aylarca kuşatma altında tutmuş ve dört hafta önce de büyük bir harekat başlatmıştı.



Cuma günü devlet televizyonu haberlerine göre federal polis hükümet konağı binasının tepesine Irak'ın ulusal bayrağını çekti.



Terörle Mücadele Gücü ise Felluce'nin büyük hastanesine yaklaşarak binanın çevresini kuşattı.



Irak federal polis şefi Raed Shaker Cevdet, "Kentin ana simgesi hükümet binasının kurtarılması devletin otoritesini geri almasını sembolize ediyor" dedi.








Etiketler: Felluce  De  Av  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER