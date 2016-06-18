

Irak Ordusundan yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Güçlerine bağlı birlikler, ordu ve polisin şehri geri almasından sonra belediye binasına Irak bayrağı asıldığı belirtildi.



Ordunun açıklamasından önce şehrin güney ve doğusunda da bazı bölgelerin IŞİD'den alındığı bildirilmişti.







General ABDul Wahhab el-Saadi BBC'ye açıklamasında Terörle Mücadele Gücü askerlerinin hükümet konağını binasını kurtardıklarını söyledi.







Bağdat'ın 50 kilometre batısında bulunan Felluce, IŞİD'in Irak ve Suriye'de en uzun süre elde tuttuğu şehir.







Örgüt Ocak 2014'te Felluce'yi ele geçirmişti.







Irak hükümetine ait güçler Felluce'yi yeniden almak için kentin dış mahalllerini aylarca kuşatma altında tutmuş ve dört hafta önce de büyük bir harekat başlatmıştı.







Cuma günü devlet televizyonu haberlerine göre federal polis hükümet konağı binasının tepesine Irak'ın ulusal bayrağını çekti.







Terörle Mücadele Gücü ise Felluce'nin büyük hastanesine yaklaşarak binanın çevresini kuşattı.







Irak federal polis şefi Raed Shaker Cevdet, "Kentin ana simgesi hükümet binasının kurtarılması devletin otoritesini geri almasını sembolize ediyor" dedi.