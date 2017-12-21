FELLAİNİ'DEN BEŞİKTAŞ'A MESAJ: GELİYORUM
Manchester United'dan ayrılacağı iddia edilen Marouane Fellaini, Beşiktaş taraftarının "Beşiktaş'a gel" hamlesine Instagramdan 'Geliyorum' paylaşımı yaparak karşılık verdi.
Beşiktaş taraftarlarının Instagram hesabını "Come to Beşiktaş" yorumları ile ablukaya aldığı yıldız isim, yaptığı paylaşımda Fransızca, "Hemen geliyorum" mesajını paylaştı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fellaini'nin peşinde Paris Saint-Germain ve Inter de bulunuyor.
MOURINHO NE DEMİŞTİ?
Portekizli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı yıldızın ayrılmasından "endişe duyduğunu" söyledi.
Mourinho, oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelere müdahil olamayacağını belirtirken; "Oyuncu ile yönetim arasında bir görüşme oluyor, benim yapacağım bir şey yok. Ben kontrat görüşmelerine karışmam, iki tarafa da saygı duyarım. Oyuncuya saygı duyarım, çünkü kendi geleceği hakkında karar verme hakkı var. Kulübe saygı duyarım, çünkü görüşmeler belli bir çerçevede ilerler. Bu yüzden beklerim. Benim kontrolümde olmayan şeyler bunlar" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ SÖZCÜSÜ METİN ALBAYRAK TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak geçtiğimiz günlerde Fellaini ile ilgili "Transfer bizde hiç bitmiyor, hep çalışıyoruz. Sadece Fellaini için değil, genel olarak çalışmalarımız var. Scout ekibimiz bu hafta sonu 20 maç izledi, oyuncular takip ediliyor. Devre arası için sezon sonu için sürekli arayış var" demişti.
Kaynak: haberinburada
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