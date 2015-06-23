FELİPE MELO'YA ŞOK PROTESTO! INTER TARAFTARI...
Inter'e transfer olacağı iddia edilen Galatasaraylı Melo'yu takımlarında istemediğini duyuran mavi-siyahlı taraftarlar, Brezilyalıya hakarete varan tezahüratlarda bulundu.
Inter'e transfer olacağı iddia edilen Galatasaraylı Melo'yu takımlarında istemediğini duyuran mavi-siyahlı taraftarlar, Brezilyalıya hakarete varan tezahüratlarda bulundu.
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