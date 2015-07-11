FELİPE MELO'DAN BİR GARİP MESAJ!
Yeni sezonda Galatasaray forması giyip giymeyeceği belirsizliği koruyan Felipe Melo, twitter'dan merak uyandıran bir paylaşımda bulunurken, sarı-kırmızılı ekibi oyaladığı gerekçesiyle taraftarlar tarafından hedef tahtasına kondu.
Brezilyalı yıldız, "Zamanla olacak her şeyi izlemenizi istiyorum. Teşekkürler" tweeti ile takipçilerine son durumu ile ilgili duyuru yapsa da kararını net bir şekilde ifade etmemesi tepki çekti.
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