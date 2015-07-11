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felipe melo'dan bir garip mesaj!

FELİPE MELO'DAN BİR GARİP MESAJ!

Yeni sezonda Galatasaray forması giyip giymeyeceği belirsizliği koruyan Felipe Melo, twitter'dan merak uyandıran bir paylaşımda bulunurken, sarı-kırmızılı ekibi oyaladığı gerekçesiyle taraftarlar tarafından hedef tahtasına kondu.

Tarih : 11 Temmuz 2015, 10:56
Puan Ver : Felipe Melo'dan Bir Garip Mesaj!(8/10)5


Brezilyalı yıldız, "Zamanla olacak her şeyi izlemenizi istiyorum. Teşekkürler" tweeti ile takipçilerine son durumu ile ilgili duyuru yapsa da kararını net bir şekilde ifade etmemesi tepki çekti.








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