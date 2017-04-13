FELİPE MELO IRKÇILIĞA MARUZ KALDI
Brezilya Libertadores Kupası 5. Grup'ta Palmeiras'ın CA Penarol'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede Brezilyalı oyuncu Felipe Melo, rakip takım oyuncusu Gaston Rodriguez'in kendisine 'Maymun' diye bağırması sonucu ırkçı saldırıya uğradı.
Brezilya Libertadores Kupası 5. Grup'ta Palmeiras'ın CA Penarol'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede Brezilyalı oyuncu Felipe Melo, rakip takım oyuncusu Gaston Rodriguez'in kendisine 'Maymun' diye bağırması sonucu ırkçı saldırıya uğradı.
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