FELİPE MELO GALATASARAY KAMPINA KATILIYOR
Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı uzun bir süreden bu yana konuşulan Felipe Melo, sarı-kırmızılı ekibin hazırlık kampına katılacağını açıkladı.
Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı uzun bir süreden bu yana konuşulan Felipe Melo, sarı-kırmızılı ekibin hazırlık kampına katılacağını açıkladı.
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