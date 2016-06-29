FELÇ TEDAVİSİNE KART OYUNU DESTEĞİ
Basit kart oyunları oynamanın felç geçiren kişilere iyi geldiği saptandı. Kanadalı bilim insanlarının yaptığı araştırma, felç geçiren hastaların, basit kart oyunları oynadıklarında motor becerilerinin geliştiğini ortaya çıkardı.
Yakın zamanda felç geçirmiş, el ve kollarının birinde veya her ikisinde de hareket bozukluğu olan 141 kişinin incelendiği çalışmada, felç hastalarının yarısından konsol oyunları, diğer yarısında da kart oyunları gibi eğlenceli faaliyetlerde bulunması istendi.
Çalışma sırasında rehabilitasyonları süren hastaların tamamı, iki hafta süresince günde bir kart ve konsol oyunları oynadı.
İkinci haftanın sonunda her iki grubun da motor becerilerinde önemli gelişmeler olduğu gözlemlendi.
Bilim adamları, Jenga, Bingo veya konsol oyunlarının da hastalar üzerinde aynı etkiyi gösterdiğini belirtti.
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