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FELAKETİN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI! 300 KOYUN 200 ARI KOVANI


FELAKETİN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI! 300 KOYUN 200 ARI KOVANI
Tarih : 24 Haziran 2016, 16:12
Puan Ver : Felaketin Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı! 300 Koyun 200 Arı Kovanı(5/10)7


 10 evin hasar gördüğü köyde, vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için büyük çaba gösterdi.



SAĞANAK YAĞIŞ 20 DAKİKA SÜRDÜ



Hakkari'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çanaklı Köyü'nde dün gece başlayan ve 20 dakika süren sağanak yağış sele dönüştü.



300 KOYUN 200 ARI KOVANI



Sel sularıyla birlikte gelen çamur, köyün tamamına yayılırken, 10 ev hasar gördü. Arazide bulunan ve sel sularına kapılarak telef olan 300 koyun ve 200 arı kovanı Zap Deresi'ne kadar sürüklendi. Ağaçlar kökten sökülürken, bazı araçlar çamur yığınları arasında kaldı.



SON ANDA KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR



Selin vurduğu Çanaklı Köyü'nde evinin duvarı yıkılan Münir Ermağan, sel sırasında son anda 2 çocuğu ve eşiyle evden çıkarak canlarını kurtardığını belirterek, "Bütün eşyalarım sel sularına kapıldı. Şimdi çaresiz kaldık. Gidecek bir yerimiz yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.








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