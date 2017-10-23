1 Eylül'de başlayan balık avı sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Su Ürünleri Hali Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Başkanı İrfan Mazlum, av yasağının kalkmasının ardından 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize ağlarını attıklarını, aradan 50 gün geçtiğini ancak henüz istenilen balığı tutamadıklarını söyledi.

"DENİZDE BALIK YOK"

Bu yıldan umutlu olduklarını ancak denizin henüz beklentilerini karşılamadığını dile getiren Mazlum, havaların iyi gitmesinin balığın olmayışındaki tek etken olmadığını anlattı.

Mazlum, "Havalar iyi gidiyor ama mahsulün olmayışının sebebi bu değil, denizde balık yok." dedi.

Geçen yıl özellikle palamutta son senelerin en verimli dönemini geçirdiklerini ifade eden Mazlum, her şeye rağmen umutlarını kaybetmediklerini, havaların soğumasını beklediklerini aktardı.

Mazlum, geçen yılın aynı dönemine göre tutulan balık tonajının yüzde 50'ye varan oranlarda azaldığını kaydederek, fiyatların ise ortalama yüzde 40 yukarda olduğunu vurguladı.

En fazla tonaj kaybının çinekop, istavrit, hamsi ve palamutta olduğunu dile getiren Mazlum, "Yani sezonda en çok satılan balıkların hepsinde ciddi tonaj kaybı var. Şu ana kadar ne tutucular ne de satıcılar memnun." diye konuştu.

"AVLAMAMIZ GEREKEN BALIKLARIN YÜZDE 90'I YOK"

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (İSTBİRLİK) Başkanı Erdoğan Kartal ise, 1,5 aydır İstanbul halkı için denizlere açıldıklarını belirterek, aylardır bekledikleri sezonun şu ana kadar kendilerini memnun etmediğini söyledi.

"Denizde hiç balık yakalayamayan bile var. Ben kendimi bildim bileli felaket dönemlerinin dışında böyle balıksız bir sezon görmedim." diyen Kartal, kara kara düşündüklerini aktardı.

Kartal, şu ana kadar biraz palamut, biraz istavrit, biraz da uskumru yakaladıklarını kaydederek, bunlar dışında kayda değer balık olmadığını bildirdi.

Şu anda palamut, istavrit, hamsi, Karadeniz mezgiti, barbunya, tekir ve lüferin bol olması ve tutulması gerektiğini ifade ederek, "Bu dönemde avlamamız gereken balıkların yüzde 90'ı yok. Yani geçen verimde yüzde 90 düşüş var." diye konuştu."FİYATLAR GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 50 YÜKSEK"

Kartal, geçen yıl bugünlerde 1-1,5 kilogramlık palamutların 3 tanesinin 10 liraya satıldığını belirterek, ancak şu anda bu büyüklükteki palamutun 20 lira civarında olduğunu söyledi.

Geçen yıl iri boyuttaki hamsinin kilogramının 10 lira civarında olduğunu dile getiren Kartal, şu anda neredeyse 20 liranın altına düşmediğini, 15 liraya da bulunabildiğini anlattı.

Kartal, geçen yıla göre balık fiyatlarında ortalama yüzde 50 yükseliş yaşandığını aktardı.

Şu an havaların biraz daha soğumasını beklediklerini dile getiren Kartal, "Ancak birçok balığın dönemi de geçiyor. Kara kara düşünüyoruz. Çok zor durumda olanlar var. Hatta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Ziraat Bankası'na borcu olanların bu borçlarının ertelenmesi talebinde bulunacağız." ifadelerini kullandı. "BEREKETLİ DÖNEM ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Eski İSKOMDER Başkanı Mahmut Uçan da yaptıkları araştırmalar ve incelemeler sonucunda iklimlerin değiştiğini gördüklerini belirterek, ölçümlerine göre mevsimsel olarak şu anda eylülün başında-ortasında olduklarını söyledi.

Karadeniz'den yeni yeni hamsi çıkmaya başladığını dile getiren Uçan, "Sardalya, uskumru, palamut, hamsi yeni yeni kendini göstermeye başladı. Daha yeni başlayan sezon iyi ve bereketli geçecek." dedi.

Uçan, deniz suyu sıcaklığının eylülde 25-26 derece civarında olduğunu kaydederek, şu anda ise 16-17'ye kadar düştüğünü, balığın olması için deniz suyunun 12 dereceye kadar soğuması gerektiğini vurguladı.

Balık fiyatlarının istenildiği kadar olmasa da yeni yeni düşmeye başladığını ifade eden Uçan, kendisinin her şeye rağmen umutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada