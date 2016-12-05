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fehriye erdal'a 30 yıl hapis istemi

FEHRİYE ERDAL'A 30 YIL HAPİS İSTEMİ

Duruşmada, savcı Erdal hakkında Türkiyede işlediği cinayet suçlarından dolayı 30 yıl ağırlaştırılmış hapis, 15 yıl da ek güvenlik tedbiri istedi

Tarih : 05 Aralık 2016, 15:16
Puan Ver : Fehriye Erdal'a 30 Yıl Hapis İstemi(8/10)5


Sabancı suikastı faillerinden, terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal hakkında, Türkiyedeki işlediği suçlardan dolayı 30 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası istendi.



Terörist Erdal'ın Türkiyede işlediği suçlardan Belçikada yargılanmasına başlandı. Brugge Mahkemesinde görülen davaya, firari DHKP-Cli katılmadı. Kendi avukatı Paul Bekaert davadan çekildiği ve baro tarafından atabilecek herhangi bir avukata da vekalet veremediği için DHKP-Cli Erdalı duruşmada hiçkimse savunmadı.



Duruşmada, savcı Erdal hakkında Türkiyede işlediği cinayet suçlarından dolayı 30 yıl ağırlaştırılmış hapis, 15 yıl da ek güvenlik tedbiri istedi. İddianamenin okunmasının ardından hakim, karar verilmesi için duruşmayı 2 Ocak'a erteledi.



Değiştirilen Belçika terör kanunları, suçun tarihinden sonra yürürlüğe girdiği için terörden yargılanamayan Erdal'ın ceza alması durumunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasına başlanacak.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Fehriye  Erdal  A  30  Yıl  Hapis  İstemi    haber

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