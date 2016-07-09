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FEHMAN HÜSEYİN (BAHOZ ERDAL) ÖLDÜRÜLDÜ !


FEHMAN HÜSEYİN (BAHOZ ERDAL) ÖLDÜRÜLDÜ !
Tarih : 09 Temmuz 2016, 23:35
Puan Ver : Fehman Hüseyin (Bahoz Erdal) Öldürüldü !(5/10)3


Suriye'de rejime karşı savaşan Tel Hamis Tugayları Sözcüsü Halid el Hasekavi, terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından Fehman Hüseyin'in aracının havaya uçurularak öldürüldüğünü açıkladı.



Hasekavi, terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in dün akşam 20.30'da Himo beldesinden Kamışlı'ya giderken hedef alındığını söyledi.



'Araçtaki en az 8 kişi öldü'



Fehman Hüseyin ile aralarında korumalarının da olduğu araçtaki en az 8 kişinin öldüğünü belirten Hasekavi, Suriye ve Türkiye halkına "müjde" olarak nitelendirdiği bu operasyonun uzun süren takip sonrası gerçekleştiğini ifade etti.








Etiketler: Fehman  Hüseyin  (Bahoz  Erdal)  Öldürüldü      haber

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