Galatasaray'ın West Ham United'dan transfer ettiği Sofiane Feghouli'nin sağ bacak arka adalesinde ikinci drece yırtık olduğu tespit edildi.

Galatasaray'da Feghouli'nin son durumu! Galatasaray'ın West Ham'dan yeni transferi Sofiane Feghouli'nin sakatlığının durumu belli oldu.

Cezayirli oyuncunun sağ bacak arka adalesinde ikinci derecede yırtık olduğu belirtildi.

İşte Galatasaray'ın Feghouli için yaptığı açıklama...

"Yeni transferimiz Sofiane Feghouli'nin sağlık durumu hakkındaki açıklama şu şekildedir:

Eski kulübü West Ham United'da yaşadığı sakatlık sonrası sağ bacak arka adalesinde ikinci derece yırtık oluşan Sofiane Feghouli'nin kulübümüzdeki tedavisine başlanmıştır."

CENK ERGÜN DE AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün de geçtiğimiz günlerde Feghouli'nin bir sakatlığının bulunduğunu ve milli maç arasına kadar oynamasının beklenmediğini belirtmişti.

Kaynak: haberinburada