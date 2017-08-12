GS'nin bir türlü İstanbul'a getiremediği Feghouli'nin, özel uçak, lüks kiralık araç ve villa, menajerine yüzde 10, yakın akrabası için de yüzde 7 komisyon istediği ortaya çıktı.

Günlerdir İstanbul'a gelmesi beklenen Sofiane Feghouli, pazarlık sürecinde Galatasaray'ı çok terletti.

ÖZEL UÇAK, KİRALIK ARAÇ VE VİLLA İSTEDİ

Sabah'ın 24 Temmuz'da manşetine taşıdığı "En çok ben almalıyım" haberinde Feghouli'nin 4 milyon Euro'ya yakın yıllık ücret istediği ortaya çıkmıştı. Özel uçak, lüks kiralık araç ve villa gibi taleplerini de sözleşmesine ekleten Cezayirli kanat oyuncusunun menajerine yüzde 10 komisyon verilecek. Bunun dışında Feghouli'nin yakın akrabasının da yüzde 7 pay istediği ve bu yüzden transferin geciktiği iddia ediliyor.

Başarılı oyuncunun tüm talepleri karşısında sıkı bir pazarlık yürüten Galatasaray, her şeye rağmen transferden vazgeçmedi ve Feghouli ile yıllık 3.8 milyon Euro'dan 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

KAYIP ARANIYOR!

Sofiane Feghouli'nin yolunu gözleyen Galatasaray taraftarı, sabırsızlanmaya başladı. Cezayirli futbolcunun İstanbul'a gelişi sürekli ertelenirken, taraftarlar Feghouli için İstanbul sokaklarını 'Kayıp Aranıyor' ilanı ile donattı. Söz konusu ilanın fotoğrafları, sosyal medyada hızla yayılırken, esprili yorumlar havada uçuştu.

Kaynak: haberinburada