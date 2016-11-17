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fed/yellen: 'görece yakın bir tarihte' faiz artışı uygun olabilir

FED/YELLEN: 'GÖRECE YAKIN BİR TARİHTE' FAİZ ARTIŞI UYGUN OLABİLİR

ed Başkanı Janet Yellen ekonominin sağlıklı biçimde istihdam yaratması ve enflasyondaki yavaş yavaş gerçekleşen yükselişle ABD Merkez Bankası'nın faizleri artırmaya yakın olduğu sinyali verdi.

Tarih : 17 Kasım 2016, 16:34
Puan Ver : Fed/Yellen: 'görece Yakın Bir Tarihte' Faiz Artışı Uygun Olabilir(8/10)5


ed Başkanı Janet Yellen ekonominin sağlıklı biçimde istihdam yaratması ve enflasyondaki yavaş yavaş gerçekleşen yükselişle ABD Merkez Bankası'nın faizleri artırmaya yakın olduğu sinyali verdi.



Yellen'in ABD Senatosu'nda yapacağı konuşma metni yayımlandı. Yellen 'göreceli yakın' bir tarihte Fed'in faiz artışının uygun olabileceğini kaydetti. Açıklamada "Federal Açık Piyasa Komitesi faiz artırımı ihtimalinin kuvvetlendiğini düşünüyor. Gelecek verilerin Komite'nin hedefleri doğrultusunda ilerlediğine dair kanıtlar sürerse, göreceli yakın bir tarihte faizleri artırmak uygun olacak" ifadeleri yer aldı.



Fed Başkanı faiz artışı için çok uzun süre beklemenin risklerine de değinerek "Faiz artışını ertelemek daha hızlı sıkılaşmaya neden olabilir ve finansal istikrara zarar verebilir" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:bloomberght








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