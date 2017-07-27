FED'İN FAİZ KARARI SONRASI DOLAR GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
FED'in beklendiği gibi faizleri tutmasının ardından dün 3.5787`ye kadar çıkan dolar bu sabah ilk işlemlerin ardından 3.53`ün altına geriledi.
ABD Merkez Bankası`nın bu yıl bir kez daha faiz artırmayabileceği beklentisinin güçlenmesi ve enflasyon konusundaki ifadesini değiştirmesinin ardından dolar/TL gerilerken, piyasalar bugün açıklanacak faiz kararını bekliyor. Dün 3.5787`ye kadar çıkan dolar bu sabah ilk işlemlerin ardından 3.53`ün altına geriledi.
DOLAR DÜŞTÜ, EURO YÜKSELDİ
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin iki günlük toplantısının ardından dün TSİ 21: 00'de açıklanan kararında gösterge faiz beklendiği gibi değiştirilmedi ve FED'in 4.5 trilyon dolara kadar çıkan bilançonun küçültülmesine "görece yakın zamanda" başlanacağı belirtildi. Bilançonun küçültülmesine ilişkin zamanlamadaki "belirsizliğin" sürmesi, doların küresel piyasalarda gerilemisine neden oldu.
Açıklama öncesi 3.53 lira düzeyinde hareket eden dolar 3.5270 liraya kadar griledikten sonra erken işlemlerde gelen alımlarla 3.5350 liraya kadar yükseldi. Dolar karşısında güçlenen euro dün indiği 4.12 liradan 4.15 liranın üzerine döndü. Euro, küresel piyasalarda 1.1743 dolar ile bu yılın en yüksek düzeyine tırmandı.
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZDE DEĞİŞİKLİK YAPMAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Farklı kurumların yaptıkları anketelere göre, piyasa ekonomist ve analistleri Merkez Bankası'nın bugün saat 14: 00'te açıklayacağı kararından bir "faiz değişikliği çıkmayacağı"na işaret ediyor.
Ekonominin koordinasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de dün yaptığı açıklamada, Türkiye'de faizlerin yüksek olduğuna dikkat çekti; ancak, faizlerin "Merkez Bankası üzerinden aşağıya çekilemeyeceğini" vurguladı. Şimşek, faizlerin ancak tasarrufları artırarak, katma değeri artırarak, yatırım ortamını iyileştirerek ve uzun vadeli kaynakları ekonomiye çekerek düşürebileceklerinin altını çizdi. - İstanbul
Kaynak: haberinburada
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