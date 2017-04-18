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fed'den kritik açıklama

FED'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

Fed Başkan Yardımcısı Fischer: "Merkez bankalarının finansal piyasalara sürpriz yapmaktan kaçınması gerek" açıklamasında bulundu.

Tarih : 18 Nisan 2017, 09:29
Puan Ver : Fed'den Kritik Açıklama(6/10)8


Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'dan yeni açıklamalar geldi. Fischer, merkez bankalarının piyasalara sürpriz yapmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.



Columbia Üniversitesinde bir etkinlikte konuşan Fischer, merkez bankaları ile piyasalar arasındaki iletişim hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Fischer, piyasa oyuncuları tarafından desteklenmemesi durumunda bile merkez bankalarının değişen para politikaları kapsamında görüşlerini açıklamak zorunda olduğunu anlattı.



Buna karşın merkez bankalarının finansal piyasalara sürpriz yapmaktan kaçınması gerektiğine dikkati çeken Fischer, sürprizlerin sık gerçekleşmesi halinde ise merkez bankalarının işlevinin sorgulanmaya başlanacağını ve piyasalarla merkez bankaları arasındaki ilişkinin aksayacağını ifade etti.



 



kaynak:hürriyet








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