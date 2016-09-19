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fed yetkilileri faiz kararı öncesi ne düşünüyor?

FED YETKİLİLERİ FAİZ KARARI ÖNCESİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Fed yetkililerinin son mesajları ve zayıf gelen ekonomik veriler, bankanın eylül toplantısında beklemede kalacağına işaret ediyor

Tarih : 19 Eylül 2016, 14:53
Puan Ver : Fed Yetkilileri Faiz Kararı Öncesi Ne Düşünüyor?(9/10)10


ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül toplantısında faiz artırmadan "şahinleşmesi" bekleniyor.



Fed yetkilileri, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki günlük eylül toplantısı için yarın başkent Washington'da bir araya gelecek.



Yasalar gereği toplantıya bir hafta kala sessiz döneme giren FOMC üyelerinin son açıklamalarında, ülke ekonomisinin faiz artışı için "doğru kıvama" yaklaştığı görüşü öne çıkarken, tedbirli yaklaşımın sürdürülmesini destekleyenler de oldu.



Piyasaların "şahinler" ve "güvercinler" olarak adlandırdığı bu iki gruptan hangisinin daha ağır basacağına ise oy hakkı olan FOMC üyeleri karar verecek. Para politikasında söz sahibi olan bu 10 üyeden Fed Başkanı Yellen de dahil 7'si son açıklamalarında 'güvercin', 3 üye ise 'şahin' tonda açıklamalarda bulunmuştu.



 








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