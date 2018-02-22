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Fed tutanakları sonrası dolar sakinledi! İşte ilk rakamlar

FED TUTANAKLARI SONRASI DOLAR SAKİNLEDİ! İŞTE İLK RAKAMLAR

Fed, Ocak ayı toplantısına ilişkin tutanakları açıklamasının ardından gücünü koruyan dolar, sakinliğini koruyarak 3,80 lira seviyesinde tutundu.

Tarih : 22 Şubat 2018, 10:40
Puan Ver : Fed Tutanakları Sonrası Dolar Sakinledi! İşte İlk Rakamlar(6/10)2

ABD Merkez Bankasının (Fed), tutanakları açıklamasının ardından euro 1.22 dolar düzeyine çekilirken günün erken işlemlerinde dolar 3.79 - 3.80 lira ve euro da 4.66 - 4.67 lira aralığında hareket ediyordu.

FAİZ ORANLARI KADEMELİ OLARAK YÜKSELTİLECEK

Fed'in 30-31 Ocak'ta yaptığı ve faiz oranlarını sabit tuttuğu para politikası toplantısının dün TSİ 22: 00'de açıklanan tutanaklarına göre, ABD'de enflasyonun yükseleceğine ilişkin öngörülere bağlı olarak, faiz artırımlarının sürmesi gerektiğine ilişkin eğilim güç kazandı.

Fed tutanaklarında, "Komite üyeleri arasında, yakın dönemdeki ekonomik gelişmelerde güçlenmeye bağlı olarak, faiz oranlarını kademeli olarak yükseltmenin uygun olacağına ilişkin görüş birliğinin oluştuğu" ve oylamaya katılan üyelerin, "ekonomik faaliyetin güçlenmesi ile birlikte enflasyonun da yükselişe geçeceği"ne ilişkin görüşün öne çıktığı belirtildi.

"EKONOMİ DAHA HIZLI CANLANACAK"

Tutanaklara göre, toplantıya katılan üyelerin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kurumlara yönelik faiz indirimlerinin etkisiyle, ekonominin önceden öngördüklerinden daha hızlı canlandırabileceğine ilişkin görüşlerin ağırlık kazandı.

Fed'in, faiz artırmak için enflasyonun yıllık "yüzde 2.0'ye yükselmesi"ni hedef olarak koyduğuna işaret eden piyasa analistleri, ABD tüketici fiyatlarının Ocak ayında bir yıldan da uzun bir sürede en büyük yükselmeyi geride bıraktığına işaret ederek, 20- 21 Mart tarihlerindeki FOMC toplantısında yeni bir faiz artışının sürpriz olmayacağına dikkat çekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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