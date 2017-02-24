FED TUTANAKLARI SONRASI DOLAR 3.55 LİRAYI DA GÖRDÜ
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı konusunda "belirsizlik yaratan" tutanakları sonrası küresel piyasalarda zayıflayan dolar, 3.55 liraya kadar indi.
Ocak ayında 3.94 liralık tarihi zirvenin ardından Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaları ve sonra da Fed tutanaklarıyla zayıflayan dolardaki yaklaşık bir aylık gerileme yüzde 10'u buldu. Tutanaklar sonrası 3.60 liradan 3.55 liraya kadar inen dolar, günün ilk işlemlerinde 3.57 - 3.58 lira aralığına dönerken, euro da 3.78 lira sınırında hareket etmeye başladı.
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