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fed tutanakları sonrası dolar 3.55 lirayı da gördü

FED TUTANAKLARI SONRASI DOLAR 3.55 LİRAYI DA GÖRDÜ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı konusunda "belirsizlik yaratan" tutanakları sonrası küresel piyasalarda zayıflayan dolar, 3.55 liraya kadar indi.

Tarih : 24 Şubat 2017, 11:22
Puan Ver : Fed Tutanakları Sonrası Dolar 3.55 Lirayı Da Gördü(10/10)7


Ocak ayında 3.94 liralık tarihi zirvenin ardından Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaları ve sonra da Fed tutanaklarıyla zayıflayan dolardaki yaklaşık bir aylık gerileme yüzde 10'u buldu. Tutanaklar sonrası 3.60 liradan 3.55 liraya kadar inen dolar, günün ilk işlemlerinde 3.57 - 3.58 lira aralığına dönerken, euro da 3.78 lira sınırında hareket etmeye başladı.





 



 








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