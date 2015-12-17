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fed sonrası faiz artıran artırana!

FED SONRASI FAİZ ARTIRAN ARTIRANA!

Fed`in faiz artırmasının ardından Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Hong Kong faiz artışına gitti

Tarih : 17 Aralık 2015, 11:19
Puan Ver : Fed Sonrası Faiz Artıran Artırana!(10/10)12


ABD Merkez Bankası (Fed)'in faizleri artırma kararının ardından,Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Merkez Bankaları da faizleri artırdı.

 

Kuveyt Merkez Bankası, iskonto faiz oranını yüzde 0,25 puan artırarak yüzde 2,25'e çıkardı.

 

Suudi Arabistan Merkez Bankası ters repo faiz oranını 0,25 puanartırdı ve yüzde 0,50 yaptı. Banka repo faiz oranını yüzde 2,00 olarak bıraktı.

 

Birleşik Arap Emirlikleri, gösterge faizi 0,25 puan artırarak yüzde 1,25'e yükseltti.

 

Bahreyn Merkez Bankası politika faizi konumundaki gecelik mevduat kolaylığı faizini yüzde 0,25'ten 0,50'ye yükseltti. Banka, 1 hafta vadeli mevduat kolaylığı faizini de yüzde 0,50'den yüzde 0,75'e çıkardı.

 

Katar ve Umman'ın da faiz oranlarında bugün değişikliğe gitmesi bekleniyor.



Hong Kong Para Otoritesi, ABD Merkez Bankası(FED)'nın faiz oranını 25 baz puan artırmasının ardından, gösterge faiz oranını aynı seviyede artırdı.








Etiketler: Fed  Sonrası  Faiz  Artıran  Artırana    haber

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