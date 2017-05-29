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'fed Piyasaları Bulandırmamaya Çalışıyor'
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'fed piyasaları bulandırmamaya çalışıyor'

'FED PİYASALARI BULANDIRMAMAYA ÇALIŞIYOR'

San Francisco Fed Başkanı Williams, Fed'in faizleri artırırken piyasaları bulandırmamaya çalıştığını söyledi.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 09:27
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San Francisco Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin tam istihdam  ve fiyat istikrarı hedeflerini yakaladığını veya çok yakın olduğunu belirtirken, faiz politikasını yavaş yavaş normale döndürürken piyasaları da sakin tutmak istediğini söyledi.


 


Sinpapur'da konuşan Williams, "Yapmak istediğimiz son şey yurt içi  piyasalarda, uluslararası piyasalarda gereksiz veya kaçınılabilir  oynaklığı veya bozulmayı ateşlemek" diye konuştu.


 


 


kaynak:borsamatik







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