

San Francisco Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini yakaladığını veya çok yakın olduğunu belirtirken, faiz politikasını yavaş yavaş normale döndürürken piyasaları da sakin tutmak istediğini söyledi.







Sinpapur'da konuşan Williams, "Yapmak istediğimiz son şey yurt içi piyasalarda, uluslararası piyasalarda gereksiz veya kaçınılabilir oynaklığı veya bozulmayı ateşlemek" diye konuştu.











kaynak:borsamatik