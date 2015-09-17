FED ÖNCESİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE PARALARI DEĞER KAZANIYOR
FED bugün bitecek Eylül toplantısında faiz artırmayacağı beklentisinin güçlenmesi, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini değerlendirdi
ABD Merkez Bankası'nın FEDeral Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) küresel büyüme ve finansal piyasalara yönelik endişeler nedeniyle faiz artışına gitmeyeceği spekülasyonları, son dönemde dolar karşısında ciddi değer kaybına uğrayan gelişmekte olan ülke paralarına yaradı.
Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle zor günler geçiren Rus rublesi, yüzde 2,4 artışla 65,25 dolar seviyesine yükselerek, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi. Benzer şekilde, Malezya ringiti ve Güney Afrika randı yüzde 1,4 kazançla son iki haftadaki en değerli seviyelerini gördü.
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