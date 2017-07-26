FED, FAİZ KARARINI AÇIKLADI, POLİTİKA FAİZİ DEĞİŞMEDİ
FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda hareket etti. Politika faizleri değişmedi ve yüzde 1,00-1,25 aralığında sabit kaldı.
GEÇEN AY FAİZ ARTIRIMINA GİTMİŞTİ
FED, geçtiğimiz ay son 11 yılın dördüncü ve bu yılın ikinci faiz artırımını gerçekleştirerek fonlama faizini 1,00-1,25 bandına taşımıştı.
TEMMUZDA FAİZ ARTIŞI YOK
Temmuz toplantısında ise faizler değiştirilmedi.
FED'in politika faizini eylül ve kasım aylarında 25 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 10 seviyelerindeyken, aralıkta 25 baz puan artış bekleyenlerin oranı yüzde 41 seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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