ABD Merkez Bankası (FED), politika faizlerini sabit tuttu. Dolar/TL Fed kararının ardından 3,5372 seviyelerinden işlem gördü. Dolar bu sabah ise 3.53 TL seviyesinin çok yakınında hareket ediyor.



ABD Merkez Bankası ( FED), ekonomistlerin merakla beklediği faiz kararını iki gün süren para politikası toplantısının ardından açıkladı. Dolar/TL Fed kararının ardından 3,5372 seviyelerinden işlem gördü.



FED, FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ



Kurum, ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda hareket ederek politika faizlerini değiştirmedi ve yüzde 0.75 ile yüzde 1 aralığında tuttu.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ABD Merkez Bankası (Fed) mayıs toplantısında politika faizini beklendiği gibi sabit tuttu ancak haziran toplantısı için açık kapı bıraktı.



Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) mayıs toplantısı sona erdi. İki gün süren toplantının ardından yayınlanan karar metninde, FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığında sabit tutma kararını oybirliğiyle aldığı bildirildi.



“Ülkedeki iş gücü piyasasının ekonomik aktivitelerdeki yavaşlamaya rağmen güçlenmeyi sürdürdüğü” vurgulanan metinde şu değerlendirmelere yer verildi:



“Ortalama istihdam artışı güçlüydü, işsizlik oranı düştü. Hanehalkı harcamaları sınırlı yükseldi, ancak tüketimde süregelen artışı destekleyen temeller sağlam kaldı. Ticari sabit yatırımlar güçlendi. Enflasyon son dönemde yıllık bazda FOMC'nin uzun vadeli yüzde 2 hedefine yakın seyretti.”







kaynak:habertürk