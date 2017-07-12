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FED Başkanı Yellen'in Açıklamalarından Sonra Dolar/TL 3,58 Seviyesinde

FED BAŞKANI YELLEN'İN AÇIKLAMALARINDAN SONRA DOLAR/TL 3,58 SEVİYESİNDE

FED Başkanı Yellen'in saat 17:00'de ABD Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun metni yayımlandı. Metinde faizlerin daha fazla artmayacağı açıklandı. Karar sonrası dolar/TL 3,58 seviyesine çekildi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 16:30
Puan Ver : Fed Başkanı Yellen'in Açıklamalarından Sonra Dolar/Tl 3,58 Seviyesinde(10/10)6

Fed Başkanı Janet Yellen'in saat 17:00'de ABD Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun metni yayımlandı. Yellen ekonominin gelecek birkaç yıl içinde büyümeye devam edeceğini, bu durumun bankanın faiz artışlarına izin vereceğini kaydetti. Sunumda "Gelecek birkaç yılda ek kademeli faiz artışlarına ihtiyaç var" ifadeleri yer aldı.

"MALİ POLİTİKA BELİRSİZLİK KAYNAĞI OLDU"

Sunumda Fed'in enflasyon gelişmelerini yakın şekilde izlediği belirtildi. Enflasyonun ekonomiye tepkisinin 'kilit bir belirsizlik' olduğu, mali politikanın da diğer bir belirsizlik kaynağı olduğu vurgulandı

Fed'in bilanço azaltım planının büyük olasılıkla bu yıl uygulanacağını belirten Yellen "bilançonun aktif politika aracı olmasını beklemiyoruz" ifadesine yer verdi.

Fed Başkanı 17:00'deki sunumun ardından soruları cevaplayacak. Uzmanlar bu bölümdeki açıklamaların piyasalar için önemli olabileceğini belirtiyor.

DOLAR GERİLEDİ

Fed Başkanı Yellen'in açıklamalarından sonra dolar/TL'de düşüş eğilimi hız kazandı; kur açıklamalar öncesi işlem gördüğü 3.5960 seviyesinden gerileyerek 3.5850'nin altını test etti

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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