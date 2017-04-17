Kazayı duyarak olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken, rahatsızlanan anne ambulans ile hastaneye kaldırıldı



Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.







Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Aşağı Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Celal A.'nın kullandığı otomobil, Manavgat'a 3 kilometre mesafede Aşağı Işıklar kavşağında, yolun karşısına geçmekte olan 14 yaşındaki Gökhan Yıldırım'ın kullandığı elektrikli motosiklet ile çarpıştı.







YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ







Kazada motosiklet sürücüsü Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı duyarak olay yerine gelen Yıldırım'ın yakınları sinir krizleri geçirirken, rahatsızlanan anne ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Alanya-Antalya Karayolu'nun Alanya'dan geliş istikameti uzun süre araç trafiğine kapandı. Araçlara kontrollü olarak tali yoldan geçiş izni verildi.







kaynak:habertürk