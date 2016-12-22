

Alev alan minibüs yanarken, araçta sıkışan sürücü yanarak öldü.



Kaza, D-100 Karayolu Akmeşe sapağında meydana geldi. İzmit yönüne giden 41 HN 902 plakalı minibüs yol kenarında park halinde bulunan 41 PB 092 plakalı TIR'a arkadan çarptı.



MİNİBÜS BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ







TIR'da uyuyan Yusuf Akova araçtaki sarsıntı ve gürültü ile uyanırken, TIR'a çarpan aracı görerek 112 Acil'e haber verdi. Alev alan minibüs bir anda alev topuna dönerken, alevler laminant yüklü TIR'a da sıçradı.