Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

feci ölüm! her şey bir anda oldu!

FECİ ÖLÜM! HER ŞEY BİR ANDA OLDU!

Park halindeki TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü kazanın ardından alev topuna dönen minibüste yanarak hayatını kaybetti

Tarih : 22 Aralık 2016, 09:22
Puan Ver : Feci Ölüm! Her Şey Bir Anda Oldu!(6/10)8



Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde minibüs yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı.




Alev alan minibüs yanarken, araçta sıkışan sürücü yanarak öldü.




Kaza, D-100 Karayolu Akmeşe sapağında meydana geldi. İzmit yönüne giden 41 HN 902 plakalı minibüs yol kenarında park halinde bulunan 41 PB 092 plakalı TIR'a arkadan çarptı.



MİNİBÜS BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ



TIR'da uyuyan Yusuf Akova araçtaki sarsıntı ve gürültü ile uyanırken, TIR'a çarpan aracı görerek 112 Acil'e haber verdi. Alev alan minibüs bir anda alev topuna dönerken, alevler laminant yüklü TIR'a da sıçradı.




Olay yeri yakınında bulunan Kartepe İtfaiye Grubu hemen olay yerine gelerek yangına müdahale etti.




İtfaiye ekipleri yanan aracı ve TIR'ın dorsesini söndürdü. Alevlerin sardığı araçta sıkışan sürücü yanarak öldü.




İtfaiye ekipleri sürücünün cesedini sıkıştığı yerden çıkardı.




Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kimliği belirlenemeyen sürücünün cesedi İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



 



kaynak:habertürk















Etiketler: Feci  Ölüm  Her  Şey  Bir  Anda  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER