Asansör, sedye tam olarak yerleşmeden hareket edince, sedyedeki hasta, asansör boşluğuna sıkışıp ortadan ikiye ayrıldı.

İspanya'nın güneyindeki Sevilla kentinde bulunan Valme Hastanesi'nde talihsiz bir kaza yaşandı.

ORTADAN İKİYE AYRILDI

Rocio Cortes Nunez adlı 3 çocuk annesi kadın, sezaryan doğum yaptıktan sonra sedye ile 2. kattan 3. kata çıkarılmak üzere asansöre bindirildi. Ancak asansör henüz sedyenin yarısı kabinin içerisine girmişken aşağı inmeye başlayınca, genç kadın sıkışarak ortadan ikiye ayrıldı.

CESEDİ 2 SAAT ARADILAR

Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 26 yaşındaki genç kadının parçalanmış bedenine ulaşmak için 2 saat çalışma yaptıkları öğrenildi.

"CEZASIZ KALMAMALI"

Nunez'in kocası, "Bu durum geçiştirilemez. Bugün eşimin başına gelen yarın başkasının başına da gelebilir. Bu olay cezasız kalmamalı" dedi.

Asansör hareket etmeden önce kapısının 2 kez açılıp kapandığını belirten görgü tanıkları, sedyeyle beraber kadını içeri sokmaya çalışırken birdenbire asansörün aşağıya doğru hareket ettiğini ve görevlilerin çekmeye fırsatlarının kalmadığını söyledi.

Kaynak: haberinburada