Kamyonun dingilinin havada olması sebebiyle tekerlek ile yer arasında sıkışan Baykan hafif yaralandı



Kartal'da bisikletiyle ilerleyken yoldan geçen hafriyat kamyonunun altına düşen 6 yaşındaki Abdurrahman Yusuf Baykan şans eseri ölümden döndü.







DHA'nın haberine göre olay dün öğle saatlerinde Kartal Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bisiklete binen 6 yaşındaki Abdurrahman Yusuf Baykan, dengesini kaybederek, sokaktan geçen hafriyat kamyonunun altına girdi.







Çevredekilerin olayı fark edip bağırmaları üzerine kamyon sürücüsü, aracını durdurdu. Kamyonun dingilinin havada olması sebebiyle tekerlek ile yer arasında sıkışan Baykan hafif yaralandı.







kaynak:habertürk