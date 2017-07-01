Plajda Adım Atılacak Yer Kalmadı!
Elektrik Faturasındaki Açma-Kapama Bedeli İle İlgili Emsal Karar
Ankara Otogarı İçin Flaş Karar! Mahkeme İptal Etti
İran, Kuzey Irak'taki Dağlık Bölgeyi Bombaladı!
Diş Çürüklerini Beslenme Tarzı Nasıl Tetikliyor?
Kurban Bayramı Ne Zaman?
Kapıkule Sınır Kapısında Yoğunluk!
Havalar Ne Zaman Serinleyecek ?
Messi'nin Düğününde Arda Yok
Ankara'da Taksicilerin Kavgası Cinayetle Bitti
Kentsel Dönüşümde 125 Bin Konut Rakamına Ulaştı
Hipertansiyon Tüm Vücudu Etkiliyor!
Parkta Alkol Alan Kadın Sızıp Kaldı
5. Kattan Düşen İnşaat İşçi Hayatını Kaybetti!
İzmir'de Zeytinlikte Erkek Cesedi Bulundu!
Sampdoria Sneijder'den Vazgeçti
Beşiktaş Pepe Transferinde Mutlu Sona Ulaştı
Kamu İşçilerine Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu
Putin Katar Emiri İle Telefonda Görüştü
Hız Koridoru Uygulaması Başladı

feci olay! bisiklete biniyordu, kendini bir anda orada buldu

FECİ OLAY! BİSİKLETE BİNİYORDU, KENDİNİ BİR ANDA ORADA BULDU

Kamyonun dingilinin havada olması sebebiyle tekerlek ile yer arasında sıkışan Baykan hafif yaralandı

Tarih : 01 Temmuz 2017, 12:34
Puan Ver : Feci Olay! Bisiklete Biniyordu, Kendini Bir Anda Orada Buldu(9/10)6


Kartal'da bisikletiyle ilerleyken yoldan geçen hafriyat kamyonunun altına düşen 6 yaşındaki Abdurrahman Yusuf Baykan şans eseri ölümden döndü.



DHA'nın haberine göre olay dün öğle saatlerinde  Kartal Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bisiklete binen 6 yaşındaki Abdurrahman Yusuf Baykan, dengesini kaybederek, sokaktan geçen hafriyat kamyonunun altına girdi.                        



Çevredekilerin olayı fark edip bağırmaları üzerine kamyon sürücüsü, aracını durdurdu. Kamyonun dingilinin havada olması sebebiyle tekerlek ile yer arasında sıkışan Baykan hafif yaralandı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Feci  Olay  Bisiklete  Biniyordu  Kendini  Bir  Anda  Orada  Buldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER