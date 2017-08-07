Elazığ'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kazada 2 kişinin de ağır yaralandığı öğrenildi.

OLAY YERİNDE BULUNAN DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Erol idaresindeki 21 UA 176 plakalı otomobil ile Selçuk Can yönetimindeki 21 EB 743 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler yardıma koşarken, tesadüfen olay yerinde bulunan bir doktor da anında müdahale etti.

ÖLENLER ARASINDA 5 AYLIK BEBEK DE VAR

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Ulusal Medikcal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Cuma Erol, Fatma Erol ve 5 aylık bebek Şevval Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Fatma Kaya ile Selçuk Can ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Fatma Erol'un cansız bedeni, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

Çevredeki vatandaşlar 5 aylık bebeğin cansız bedenini görünce gözyaşlarını tutamadılar.

Polis ve jandarma ekiplerinin yol güvenliği alarak kontrollü bir şekilde trafiği verdiği kaza yerinde savcı da inceleme yaptı. Kazada ölen biri bebek 3 kişinin cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: haberinburada