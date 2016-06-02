

Edinilen bilgilere göre, Konya'dan Ankara istikametine gitmekte olan Konya Ereğli Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun yönetimindeki 42 E 6666 plakalı Otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 takla atarak orta refüje çıktı.







Kazada, Konya Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yağmur ağır yaralanırken, Konya Ereğli AK Parti İlçe Başkanı ve aynı zamanda avukat olan İbrahim Büyüktorun ile otomobilde bulunan Arif Mutlu ve Serkan Şahin yaralandı.







Durumunun kritik olduğu öğrenilen Konya Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yağmur, 112 ekipleri tarafından Gazi Hastanesine kaldırılırken, diğer 3 yaralı Ankara Numune Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma ve emniyet ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.