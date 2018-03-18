FBI'YI HEDEF ALAN TRUMP İÇİN ABD'DE ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI!
ABD Senatosu Adalet Komisyonu üyesi, Trump'ın FBI'yı hedef aldığı gerekçesiyle komiteyi acil toplantıya çağırdı.
ABD Senatosu Adalet Komisyonu üst düzey üyelerinden Patrick Leahy, Başkan Donald Trump'ın Federal Soruşturma Bürosu'nu (FBI) hedef aldığı gerekçesiyle komiteyi acil toplantıya çağırdı.
"TRUMP, FBI'YI POLİTİK MALZEME HALİNE GETİRDİ"
Demokrat Partili Senatör Leahy, komiteye hitaben kaleme aldığı mektupta, Trump'ın FBI'yı "politik malzeme" haline getirdiğini savundu.
"BAŞKAN DONALD TRUMP, FBI'YI HEDEF ALDI"
Leahy, Trump'ın, FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'in işine son vermesinin ardından yaptığı toplantı çağrısında şunları kaydetti:
"Başkan Donald Trump, FBI'yı hedef aldı. Korkarım ki FBI'ya ve daha geniş anlamda ülkemizin kurumlarına zarar veriliyor. Bu durum, içinde bulunduğumuz bütün krizlerden daha önemli ve partilerimizden bağımsız olarak acil adım atmalıyız."
Komitenin toplantıyı ne zaman gerçekleştireceği henüz açıklanmadı.
ESKİ CIA DİREKTÖRÜ, " AMERİKA SENİ YENECEK" DEMİŞTİ
ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) Eski Direktörü John Brennan da Trump'a yönelik, "Amerika'yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek." ifadesini kullanmıştı.
ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, cuma günü, McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovduğunu açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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