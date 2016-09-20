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fbı'ın şefi: web kameranızın üzerine bant yapıştırın

FBI'IN ŞEFİ: WEB KAMERANIZIN ÜZERİNE BANT YAPIŞTIRIN

ABD'de önemli bir güvenlik zirvesi olan Center for Strategic and International Studies'a katılan FBI'n şefi James Comey ilginç bir açıklamada bulundu.

Tarih : 20 Eylül 2016, 10:34
Puan Ver : Fbı'ın Şefi: Web Kameranızın Üzerine Bant Yapıştırın(0/10)


ABD'de önemli bir güvenlik zirvesi olan Center for Strategic and International Studies'a katılan FBI'n şefi James Comey ilginç bir açıklamada bulundu. 



Dijital güvenliğin çok hassas ve kırılgan bir konu olduğunun altını çizen Comey, dinleyicilere dijital mahremiyetlerini güvence altına almak için laptoplarına bağlı web kameralarına kullanmadıkları zamanlarda siyah bant yapıştırmalarını tavsiye etti. Bunun gece uyurken evin kapısını kilitlemek ve garaja bıraktıkları otomobilin kapısını kilitlemek kadar doğal bir güvenlik uygulaması haline gelmesi gerektiğinin de altını çizdi. Comey ayrıca kendisinin de bu çözümü uyguladığını itiraf etti.



Daha önce de Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in, Instagram hakkında yayınladığı bir kutlama fotoğrafında, masasının üzerindeki laptopun kamerasına bant yapıştırılmış olduğu dikkat çekmişti.



Hacker'ların sürekli yeni açıklar bularak kullanıcıların bilgisayarlarına sızabildikleri gerçeği göz önüne alındığında, kameralara bant yapıştırılması dijital dünyada deneyimli insanların sık kullandığı bir çözüm. Ayrıca bazı büyük PC üreticileri, kimi modellerinde laptop kamerasının önüne açılır kapanır bir kapak koyarak, bant yapıştırma çözümüne bir alternatif sunabiliyorlar.



Geçtiğimiz yıl bir hacker, bilgisayarlarına eriştiği insanların kameralarından çektiği görüntüyü YouTube'da canlı yayına koyarak büyük tepki toplamıştı. Tamamen habersiz şekilde laptop'un önünde çalışan, yaşan, soyunan, oturan sayısız insanın görüntüleri, canlı olarak YouTube üzerinde yayınlanmıştı.



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