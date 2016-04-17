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fbı'ın hacklediği iphone'dan birşey çıkmadı

FBI'IN HACKLEDİĞİ İPHONE'DAN BİRŞEY ÇIKMADI

Apple ve FBI arasındaki tartışmada önemli bir gelişme yaşandı. FBI'ın uğruna bunca yaygara kopardığı, Apple'a makhekeme zoruyla hackletmeye çalıştığı iPhone'dan birşey çıkmadı.

Tarih : 17 Nisan 2016, 11:09
Puan Ver : Fbı'ın Hacklediği İphone'dan Birşey Çıkmadı(6/10)8


FBI ve Apple arasındaki gerginlik devam ederken, tüm bu tartışmanın başlamasına neden olan iPhone hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi FBI, ABD'de saldırı düzenleyen teröristler tarafından kullanılan iPhone'u ele geçirmiş ve Apple'dan bu telefona erişim sağlamasını istemişti. Apple ise FBI'ın bu isteğini reddetmiş ve bugüne kadar uzanan tartışmanın fitilini ateşlemişti.



FBI sonunda Apple'ın yardımı olmadan da iPhone'u hacklemenin yolunu buldu. Ancak şimdi ortaya çıkan bilgiler gösteriyorki, tüm bu kargaşaya neden olan iPhone, aslında FBI'ın dediği gibi önemli bir delil değilmiş. Hatırlayacağınız gibi FBI daha iPhone'u hacklemenin yolunu bulmadan önce Apple'ı ikna etmek için bu telefonun çok önemli bilgiler barındırdığını, hatta saldırıda yer alan üçüncü teröristin de yakalnmasını sağlayabileceğini göstermişti. Ancak şimdi anlaşılıyor ki aslında bu iPhone'da terör saldırısıyla ilgili kayda değer hiçbir bilgi bulunmuyormuş. Bu gelişmenin ardından FBI'ın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.








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