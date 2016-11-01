

FBI, birkaç ay önce, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na aday olan Hillary Clinton'un sorumsuz e-posta kullanımı iddiasıyla soruşturma açmıştı. Kovuşturmada bulunmaya gerek bulunmayan dava yeniden açıldı.



Amerika Birleşik Devletlerinin muhtemel başkanı (anketler 8 puan önde görülüyor) Hillary Clinton'ın e-posta kullanımı sıklıkla eleştirilmişti. Zira Dış İşleri Bakanlığı Sekreterliği zamanında, kendisine tahsis edilen devletin e-posta adresi yerine, özel bir e-posta adresi kullanan Hillary Clinton, bu ihmalkarlığı nedeniyle şöyle bir savunmada bulunmuştu: “Kolaylık olması ve iki ayrı adres için iki telefon taşımak istemediğimden tüm yazışmalarımı özel e-posta adresimden yaptım. İyi niyetli bir davranıştı ama yanlış anlaşıldı. Hem özel hem de resmi yazışmalar için tek adres kullanmamın sorun olacağını düşünmemiştim. Geçmişe göz attığımızda, e-posta adresleri için iki ayrı telefon kullansaymışım keşke diyor ve pişmanlığımı ifade ediyorum.”



Zamanlaması Manidar FBI Soruşturması!



FBI 2015 yılının Kış aylarında açtığı ve sonrasında suç unsuru bulunmadığı için kapattığı davayı yeniden açma gereği duydu. Tam da başkanlık yarışı arifesinde bu konunun neden açıldığı ise merak konusu. FBI, başkan adayını “Federal Hükümete zarar vermek ve ülkenin sırlarını, ihmalkarlık sonucu sızdırmak” ile suçluyor.



Departman Şefi Cheryl Mills ve bilgi işlem sorumlusu Huma Abedin'in konutla ilgili ifadelerinin alınması bekleniyor. Yine de söz konusu soruşturmanın, başkanlık oylamasına önemli bir zarar vermeyeceği düşünülüyor.



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