FBI'DAN TRUMP'IN KAMPANYA YÖNETİCİSİNİN EVİNE ŞAFAK BASKINI!
Trump'ın başı beladan kurtulmuyor. Seçim kampanyasının yöneticisi Paul Manafort'un evine şafak vakti baskın yapıldı.
ÖNCE KOMİTEYE İFADE VERDİ SONRA BASKIN YEDİ
FBI baskının Manafort'un 26 Temmuz'da, Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade verdikten 1 gün sonra, gerçekleştiği ifade edildi.
FBI ajanlarının evdeki bazı dökümanlara el koyduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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