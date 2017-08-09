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FBI'DAN TRUMP'IN KAMPANYA YÖNETİCİSİNİN EVİNE ŞAFAK BASKINI!


FBI'dan Trump'ın Kampanya Yöneticisinin Evine Şafak Baskını!
Tarih : 09 Ağustos 2017, 19:30
Puan Ver : Fbı'dan Trump'ın Kampanya Yöneticisinin Evine Şafak Baskını!(10/10)6

Trump'ın başı beladan kurtulmuyor. Seçim kampanyasının yöneticisi Paul Manafort'un evine şafak vakti baskın yapıldı.

ÖNCE KOMİTEYE İFADE VERDİ SONRA BASKIN YEDİ

FBI baskının Manafort'un 26 Temmuz'da, Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade verdikten 1 gün sonra, gerçekleştiği ifade edildi.

FBI ajanlarının evdeki bazı dökümanlara el koyduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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