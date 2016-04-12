Teröristler tarafından kullanılan iPhone'u hacklemeyi başaran FBI, buna rağmen Apple'ın en son çıkan telefonlarını hackleyemediklerini açıkladı.



Teröristler tarafından kullanılan iPhone'u hacklemeyi başaran FBI, buna rağmen Apple'ın en son çıkan telefonlarını hackleyemediklerini açıkladı.



Apple ve FBI arasındaki kriz, her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. FBI'ın teröristler tarafından kullanılan iPhone'u Apple'ın yardımı olmadan hacklemesi sonucu bu krizin sona ereceği düşünülmüştü. Ancak FBI'nın iPhone'u dışarıdan bir firmanın yardımıyla hacklemeyi başarmış olması, yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. FBI'ın Apple'ın telefonunda açıklık bulması, Amerikalı teknoloji devini sıkıntıya soktu.



Amerikan federal polisi şimdilik Apple'ın telefonunu nasıl hacklediklerini Amerikalı teknoloji devine açıklamayı reddediyor. Bu da Apple'ın iPhone'da bulunan güvenlik açığını tespit edip kapatmasını zorlaştırıyor. FBI'ın son günlerdeki bu tutumu şirketi sıkıntılı bir sürece sokmuş durumda. Ancak FBI sürpriz bir şekilde şirketi rahatlatacak bir açıklamada bulundu. iOS 9 ile çalışan iPhone 5C'yi hacklediklerini açıklayan FBI; iPhone 6, iPhone 6 Plus veya iPhone 6S gibi daha yeni modelleri hackleyemediklerini açıkladı.



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