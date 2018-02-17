FBI VE FACEBOOK ANLAŞTI! GÖZ AÇTIRMAYACAKLAR
Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği suçlaması üzerine sosyal paylaşım platformu Facebook, seçimlere yeni müdahaleler olmaması için FBI'la çalışma kararı aldı.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD'nin 13 Rus vatandaşına ve 3 Rus kurumuna yönelik, "2016'daki başkanlık seçimlerine müdahalede bulunduğu" suçlaması üzerine Rusların ve diğer aktörlerin seçimlere müdahalesini önlemek için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile aktif çalışma yürüteceğini duyurdu.
SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDEN MANİPÜLASYON YAPILDI
Şirketten yapılan açıklamada, Facebook'un güvenlik personelini iki kat artırarak 20 bin kişiye çıkaracağı ve FBI ile aktif çalışma yürüteceği belirtildi.
ABD'nin 13 Rus vatandaşına ve 3 Rus kurumuna yönelik suçlamalarında, Rusların Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya sitelerini ne derece manipüle ettiklerine ışık tutuluyor.
Twitter ve YouTube'dan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
RUSYA, SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMEKLE SUÇLANDI
ABD'de devam eden Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 13 Rus vatandaşı ile 3 Rus kurumunu "2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmek" ile suçlamıştı.
Kaynak: haberinburada
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