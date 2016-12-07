

FBI, son günlerde sürekli artan siber saldırılardan yaka silkmiş durumda. Söz konusu kuruluş, doğal olarak öncelikle Amerika Birleşik Devletlerindeki vatandaşlarına çağrıda bulundu.







Takvimler 2016 yılının sonunu, 2017'nin başını işaret ederken, Amerika Birleşik Devletlerinde yürürlüğe giren Vatanseverlik Yasası, pek çok gelişmenin temelini oluşturuyor. Amerikan Birleşik Devletleri Hükümeti, vatandaşlarını korumak için her türlü eylemi göze almış durumda…



Söz konusu eylemlerin ilki henüz iki gün önce resmen yürürlüğe giren 41.Kural ile karşımıza çıkıyor. 41. Kurala göre, Amerikan vatandaşlarının bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerine sızan ve sızma girişimde bulunan kişiler, Büyük Jüri'ye hesap vermeyi şimdiden kabul etmeliler. Mahremiyet haklarını ihlal eden bu şahıslar; Jüri kararı, Savcılık şikateti ve hakim kararı ile var olan maksimum cezaya çarptırılacaklar. Her ne kadar Google ve Facebook gibi şirketler, bu yaptırıma karşı çıksa da, mahkemeler kesinlikle geri adım atmayacak.



FBI, Affetmiyor!



Yetkili merciler, “Zararlı eylemler hakkındaki kararımız kesindir. Anayasa'nın dördüncü maddesindeki ifadeler hiçbir şart ve olağanüstü koşul altında değiştirilemez. Dördüncü madde, kullanıcı mahremiyetinin korunmasını sağlar ve bunu, kendi lehlerine çevirmeye çalışan üçüncü kişilerden hesap sormuştur ve sormaya devam edecektir.” ifadelerini kullanıyor.



Elimizdeki verilere göre sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletlerinde onlarca milyon kişi, korsanların kurbanı oluyor. Üstelik bilgisayarlara sızma eylemi, hiçbir şekilde hukukun üstünlüğü baz alınarak gerçekleşmiyor.



Amerika Kongresi'nin 22 senatörü, bu kötü niyetli kişilere en ağır cezanın verilmesi konusunda fikir birliğine varmış ve meclise imza vermiş durumda.



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