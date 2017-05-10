

FBI'ın San Bernardino saldırganları tarafından kullanılan iPhone'u hacklemek için kaç para harcadığı sonunda ortaya çıktı. iPhone'u hacklemenin maliyetini ABD'li senatör açıkladı.



Bildiğiniz gibi San Bernardino terör saldırısı ile ilişkili iPhone uzun süre gündemi meşgul etti. FBI, Apple'dan saldırganlar tarafından kullanılan iPhone'u hacklemesini istedi. Apple bu isteği reddedince de ortalık karıştı. Amerikan hükümeti ile Apple karşı karşıya geldi. Tüm bu karışıklık FBI iPhone'u hacklemenin yolunu bulunca son buldu.



Ancak yapılan son açıklamaya göre tüm bu anlaşmazlık Amerika'ya pahalıya patladı. Hatırlayacağınız gibi FBI açılan davalara rağmen iPhone'u nasıl hacklediğini veya bunun için kaç para harcadığını açıklamamıştı. Ancak sonunda en azından harcanan para ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. ABD Senatörü Dianne Feinstein, FBI'ın San Bernardino saldırısındaki iPhone'u hacklemek için tam 900 bin dolar harcadığını açıkladı. Üstelik harcanan bu paraya karşılık telefondan işe yarar herhangi bir bilgi de çıkmamıştı.



OnePlus 5 tasarımı sızdırıldı